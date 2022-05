Calciomercato Inter, né Lautaro né Skriniar: ecco chi ha ricevuto più offerte. Il giocatore più richiesto in casa nerazzurra

Vendere per comprare: un mantra che Zhang ha già ripetuto in maniera ossessiva ai dirigenti in vista della prossima sessione di mercato.

Si prospetta quindi una cessione illustre: non è un mistero che sulla lista i due principali indiziati siano Lautaro Martinez e Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da Enzo Bucchioni – che ha parlato a TMW – le offerte più importanti sarebbero però arrivate per un altro gioiello nerazzurro: Nicolò Barella. Allo stato attuale nella ristrettissima cerchia degli intoccabili.

«L’arrivo di Dybala potrebbe spalancare le porte alla cessione di Lautaro Martinez, però Marotta sta cercando di evitare questo sacrificio e aspetta di capire se basteranno plusvalenze possibili da giocatori importanti, ma meno decisivi come Dumfries, che ha un ottimo mercato. Ovvio che le offerte più alte siano arrivate per Barella, ma l’Inter vorrebbe davvero non toccare il centrocampo»