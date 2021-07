Calciomercato Inter, Lautaro vuole restare: al via trattative rinnovo

Lautaro Martinez si vede solo all’Inter: i discorsi per il rinnovo dell’attaccante argentino inizieranno a breve

Lautaro Martinez vuole l’Inter, aspetta l’Inter e nel futuro si immagina ancora all’Inter. Lo sottolinea Gazzetta.it che spiega come servirà ritrattare il rinnovo con l’Inter (dopo che era stato raggiunto l’accordo con gli ex agenti del Toro). Qualche pourparler c’è stato, ma non siamo ancora entrati nel vivo. Tutto, comunque, verrà affrontato con estrema serenità e la volontà comune di chiudere.

L’obiettivo è incrementare (con prolungamento) l’attuale ingaggio da 2,5 milioni. Servirà tempo e pazienza, ma come detto l’obiettivo finale è chiaro. Il telefono dell’agente di Lautaro (Alejandro Camano, lo stesso di Hakimi) squilla spesso. Chiamano soprattutto dalla Liga Spagnola, specialmente da Madrid sponda Atletico, tuttavia la risposta è sempre la stessa: «Aspettiamo. Per il momento non siamo interessati, grazie». Perché la priorità è l’Inter.

La Rosea spiega che Camano e i suoi collaboratori aspettano una chiamata da parte della società, basta un cenno per prendere un aereo dalla Spagna e raggiungere Milano per la trattativa. Una trattativa non facilissima, ma quando c’è la volontà di andare avanti insieme tutto può diventare più semplice. La richiesta? “Pareggiare” Sanchez (contratto valido fino al 2023 a 7 milioni netti) sarebbe il top, arrivare a quota 5 – come nel vecchio accordo – sarebbe un buon compresso.