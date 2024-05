Calciomercato Inter, Marotta lavora per la difesa: due nomi in lista

Marotta è pronto per il calciomercato dell’Inter: due difensori nel mirino dell’ad nerazzurro in vista dell’estate

Si tratta di Jaka Bijol dell’Udinese e di Oumar Solet del Salisburgo. Entrambi hanno caratteristiche simili a quelle di Bisseck, prelevato la scorsa estate: giovani ma pronti e con un costo accessibile. Il difensore bianconero è valutato sui 15-20 milioni di euro, troppi per l’Inter che potrebbero però inserire qualche giovane nell’operazione in modo da abbassare i costi. Solet andrà invece in scadenza tra un anno e non sembra intenzionato a rinnovare: gli austriaci non può sperare di ricavare più di 10 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.