Ormai è solo una questione di tempo prima che l’Inter ceda Joao Mario: il portoghese non si presenterà in ritiro

Continuano le trattative per la cessione di Joao Mario al Benfica, nonostante la questione clausola con lo Sporting continui a tenere banco in maniera insistente.

Come raccolto dalla redazione di Internews24, Joao Mario non si presenterà al ritiro dell’Inter di inizio stagione, è possibile che in tale data il centrocampista portoghese non sarà più un giocatore nerazzurro.