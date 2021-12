Calciomercato Inter, nome nuovo per il centrocampo: spunta Villar della Roma

Calciomercato Inter: i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Gonzalo Villar della Roma per rimpolpare il centrocampo

In caso di doppio addio a gennaio in casa Inter (Kolarov e uno tra Sensi o Vecino), nella rosa di Inzaghi potrebbe aprirsi lo spazio per l’arrivo di un centrocampista. E in quel caso la ricerca sarebbe per un vice Brozovic, profilo oggi non presente in rosa. C’è un nome che a Milano seguono con attenzione e che regalerebbero volentieri a Inzaghi: è quello, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, lo spagnolo Gonzalo Villar, ai margini con José Mourinho nella Roma. È una traccia da seguire, molto dipenderà dalla formula dell’operazione: l’Inter non può fare acquisti a titolo definitivo e al momento non trova riscontro l’idea di uno scambio con Vecino. Ma siamo agli inizi, gli scenari possono cambiare.

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU INTER NEWS 24