Calciomercato Inter, occhi sul gioiellino del Lille

Calciomercato Inter, occhi su un giovane talento che milita nel Lille. Su di lui, però, anche la concorrenza del Psg

Come riportato da Le10Sport l’Inter starebbe monitorando con attenzione Jonathan David, attaccante classe 2000 di proprietà del Lille.

IL PUNTO – «È nella lista dei giocatori che lasceranno il club francese in caso arrivasse una buona offerta. Ci sono diversi club su di lui. Ma è seguito anche dal Newcastle e il club inglese avrebbe già reso noto questo interesse. Stessa cosa in Italia con l’Inter. In Francia si può confermare l’interesse del PSG nonostante non sia una priorità assoluta. Ma è una pista che i francesi monitorano. Difficilmente lascerà la sua squadra in inverno. Per l’estate del 2022 invece potrebbe essere più facile una cessione e con grandi club in fila per lui c’è una buona possibilità che a fine stagione si trovi un accordo».