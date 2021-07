Calciomercato Inter: pronta offerta monstre per Barella. le cifre

Il Liverpool di Jurgen Kloop è pronto ad affondare il colpo per Nicolò Barella: la risposta dell’Inter per il centrocampista

Dopo una grande stagione culminata con la conquista dello scudetto, è arrivata la vetrina dell’Europeo. Inevitabile che la strepitosa stagione di Nicolò Barella attirasse l’attenzione delle grandi d’Europa. Come riporta La Gazzetta dello Sport è soprattutto in Premier che il centrocampista nerazzurro fa gola, tanto che il Liverpool sarebbe disposto a presentare all’Inter un’offerta da 70 milioni di euro.

Offerta che farebbe vacillare chiunque, soprattutto in un periodo dove la pandemia ha messo in ginocchio le casse dei club. Ma non l’Inter, intenzionata a resistere all’assalto della squadra di Klopp.