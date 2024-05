Calciomercato Inter, SENSI rimarrà in SERIE A? Ecco le OFFERTE che potrebbero arrivare in estate

Calciomercato Inter, il centrocampista nerazzurro Sensi resta in Serie A? Ecco quelle che potrebbero essere le soluzioni

Come riferito da TMW, Stefano Sensi sta per lasciare il calciomercato Inter a parametro zero a partire dal prossimo primo luglio alla scadenza naturale del suo contratto. Il centrocampista italiano ha una forte tentazione in mente chiamata MLS ma a sorpresa potrebbe restare in Serie A.

Sul calciatore negli ultimi giorni avrebbe messo gli occhi il Napoli che vorrebbe cogliere l’occasione a parametro zero proponendo al ragazzo un contratto annuale con opzione. Le prossime settimane saranno decisive.