Calciomercato Inter, dal portiere alla difesa: i temi caldi per gennaio. In porta spunta Suzuki, in difesa si riflette su Acerbi e Akanji. Le ultime

Calciomercato Inter, dal portiere alla difesa: Ausilio e Marotta già al lavoro per il mercato invernale, con possibili rinforzi e incertezze sulle uscite

Anche se il campionato è in pausa per le Nazionali, l’Inter non si ferma e comincia a pianificare i prossimi movimenti in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB.com, tra i nomi monitorati dalla dirigenza nerazzurra, spicca quello di Suzuki, giovane portiere del Parma, che potrebbe rappresentare un rinforzo per il futuro. Il giovane estremo difensore ha impressionato per le sue prestazioni e l’Inter sta valutando la possibilità di un investimento su di lui per rinforzare la propria rosa nella seconda metà della stagione.

Akanji sempre più vicino al riscatto, Acerbi in bilico

Sul fronte delle conferme, Manuel Akanji, difensore svizzero arrivato in prestito dal Manchester City, sembra sempre più vicino al riscatto definitivo. L’ottima stagione del centrale ha convinto la dirigenza nerazzurra, che ha intenzione di esercitare l’opzione di riscatto a fine stagione. Akanji ha dimostrato grande affidabilità, tanto che la sua permanenza a Milano sembra ormai certa.

Per quanto riguarda le uscite, Francesco Acerbi, difensore centrale dell’Inter, è uno dei giocatori più discussi. Nonostante le voci su una sua possibile cessione già a gennaio, Acerbi è pronto a scendere in campo come titolare nel derby contro il Milan, una sfida fondamentale per le ambizioni stagionali dell’Inter. La sua esperienza potrebbe risultare decisiva in uno degli appuntamenti più importanti dell’anno.

Facundo Palacios e le altre partenze: il mercato si muove

Sul fronte delle partenze, Facundo Palacios, centrocampista argentino, continua a essere al centro delle speculazioni. Il giocatore ha dichiarato il suo desiderio di tornare a giocare con la sua Nazionale, e il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano. La dirigenza nerazzurra segue attentamente la situazione, valutando eventuali offerte per l’argentino nella riapertura del mercato.