Calciomercato Inter: tre squadre spagnole su Sanchez. I dettagli

I malumori del cileno destano l’interesse di diversi club europei. Si accendo le sirene spagnole su Alexis Sanchez

I “mal di pancia” di Sanchez non fanno rumore solo in casa nerazzurra. Lo sfogo social del cileno nel post partita contro il Sassuolo e le conseguenti voci di un possibile addio anticipato a gennaio hanno rapidamente attivato i radar di tanti club in giro per l’Europa, soprattutto in Spagna.

Come riporta Gazzetta.it, nonostante manchino ancora tre mesi scarsi alla riapertura del mercato, l’occasione di anticipare i tempi e l’eventuale concorrenza stuzzica in particolar modo tre società di Liga: Valencia, Betis e Rayo. A loro potrebbe aggiungersi il Siviglia, che aveva già abbozzato un timido approccio con l’entourage del giocatore la scorsa primavera