Calciomercato Inter, Vecino in uscita: futuro in Liga?

I media spagnoli riportano dell’interesse di un club spagnolo per Matias Vecino. Le ultime notizie sul calciomercato Inter

Il Real Betis, formazione rivelazione della Liga dove attualmente occupa il terzo posto in classifica con 33 punti, cerca rinforzi per la propria linea mediana. E tra i nomi più caldi che vengono citati da diversi media iberici, da Estadio Deportivo a La Razon, c’è anche quello di Matias Vecino, centrocampista uruguayano prossimo alla scadenza di contratto con l’Inter e ben conosciuto dal tecnico biancoverde Manuel Pellegrini.

L’Inter, si legge in Spagna, potrebbe approfittare dell’interesse per Vecino per provare a imbastire una trattativa parallela per portare a Milano il centrocampista portoghese William Carvalho, in scadenza nel 2023. Il Betis potrebbe quindi accettare di sedersi al tavolo a patto che la squadra neroazzurra inserisca del denaro nell’operazione. Altrimenti sembra difficile per entrambe le parti raggiungere un accordo.