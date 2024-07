Calciomercato Inter, Zanotti SALUTA l’Italia: futuro all’ESTERO per il classe 2003

Mattia Zanotti, classe 2003 dell’Inter, ha salutato i nerazzurri in questa finestra di calciomercato. Ecco il suo futuro

Mancava solo l’ufficialità, ora è arrivata: Mattia Zanotti partirà per una nuova avventura a titolo definitivo. Il classe 2003 dell’Inter saluta l’Italia per trasferirsi in Svizzera. Vestirà la maglia del Lugano.

IL COMUNICATO – «FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mattia Zanotti al FC Lugano: il difensore classe 2003 si trasferisce a titolo definitivo»