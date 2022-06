Calciomercato Juve, affare Cambiaso in chiusura: ecco i dettagli

La Juventus è in chiusura con il Genoa per Cambiaso: ecco i dettagli

La Juventus resta in pole position su Cambiaso del Genoa e l’affare potrebbe chiudersi in questo fine settimana.

Infatti, come riportato da Alfredo Pedullà, l’Inter ha presentato una nuova offerta al Genoa ma non è riuscita a superare la proposta dei bianconeri. L’offerta della Juve è di 3 milioni più Dragusin per Cambiaso e il giovane trequartista Baseggio.