Calciomercato Juve, la pista Sancho interessa ad alcune rivali - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Sancho in standby, spunta l’Inter nella corsa all’esterno inglese

Il calciomercato Juve continua a ruotare attorno a nomi di alto profilo, e tra questi c’è sempre quello di Jadon Sancho. L’esterno inglese, classe 2000, è da tempo nel mirino della Juventus, ma la trattativa resta in una fase di stallo. Nonostante l’interesse concreto del club bianconero, il futuro del giocatore resta incerto, e la dirigenza juventina ha deciso di prendere tempo.

Il problema principale è rappresentato dall’ingaggio di Sancho, che percepisce oltre 10 milioni di euro netti a stagione. Una cifra fuori dai parametri attuali del club torinese, che prima di affondare il colpo ha bisogno di sfoltire la rosa e soprattutto il monte ingaggi. Il calciomercato Juve si trova quindi di fronte a un bivio: aspettare cessioni importanti, come quella possibile di Vlahovic, oppure puntare su un drastico ridimensionamento delle richieste economiche del giocatore.

La Juventus, guidata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha già trovato un accordo con il Manchester United sulla base di circa 25 milioni di euro. Un’intesa che testimonia la volontà concreta di portare l’ex Borussia Dortmund a Torino, ma che non può essere finalizzata senza prima trovare soluzioni finanziarie sostenibili. In questo quadro complesso, il calciomercato Juve resta in attesa, con l’obiettivo di non forzare la mano e compromettere l’equilibrio economico del club.

Nel frattempo, nelle ultime ore è emerso l’interesse di un’altra big di Serie A: l’Inter. I nerazzurri stanno monitorando la situazione con attenzione, pronti ad approfittare di eventuali passi falsi della Juventus. Tuttavia, secondo il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, al momento non ci sarebbero contatti concreti tra Sancho e la società milanese.

Il calciomercato Juve è dunque in una fase delicata: Sancho rappresenta un’opportunità importante, ma anche un’operazione complessa sotto il profilo economico. Il futuro dell’inglese resta in bilico e, salvo sorprese, tutto dipenderà dalle mosse in uscita dei bianconeri e dalla disponibilità del giocatore a rivedere le sue richieste salariali. Fino ad allora, il dossier Sancho resta aperto ma in attesa.