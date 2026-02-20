Connect with us

Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultime

2 ore ago

Carnesecchi Atalanta Roma

Calciomercato Juve, è Carnesecchi il favorito per la porta bianconera: l’Atalanta scopre le carte. Le ultimissime

Il mercato della Juventus per la stagione 2026/2027 sta prendendo forma attorno a una linea guida precisa: rafforzare la struttura della squadra con innesti di livello assoluto nei ruoli più delicati. Pur mantenendo l’attenzione ai parametri zero, la dirigenza bianconera sembra pronta a un investimento significativo per blindare il futuro tra i pali. In quest’ottica, l’operazione Carnesecchi è diventata la priorità per il dopo Di Gregorio, segnando un ritorno alla tradizione dei grandi portieri italiani a Torino.

Le ultime indiscrezioni confermano una strategia mirata. Come riportato da Sportmediaset, la Juventus avrebbe deciso di concentrare il budget estivo su due obiettivi principali: un portiere e un attaccante. Una scelta dettata dalla volontà di individuare eredi all’altezza dei campioni del passato, puntando su profili già rodati in Serie A ma con ampi margini di crescita.

Per la porta, il nome in cima alla lista è uno solo: Marco Carnesecchi. Il classe 2000 dell’Atalanta e della Nazionale ha mostrato una maturità sorprendente, unendo riflessi straordinari a una personalità forte nella guida del reparto difensivo. Qualità che lo hanno reso uno dei talenti più promettenti del panorama italiano, spesso indicato come l’erede naturale di Buffon e Donnarumma.

La trattativa, però, non si preannuncia semplice. L’Atalanta valuta il suo gioiello tra i 35 e i 40 milioni di euro, una cifra importante che la Juventus spera di abbassare inserendo alcune contropartite tecniche. Un’operazione complessa, ma ritenuta fondamentale per garantire continuità e qualità tra i pali nei prossimi anni.

