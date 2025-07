Calciomercato Juve: spunta un nuovo nome per il centrocampo dei bianconeri! Ecco dove gioca, le ultimissime

Calciomercato Juve: spunta un altro nome per il centrocampo della Vecchia Signora! Ecco dove gioca, gli aggiornamenti

Il calciomercato della Juventus si sta delineando come un sofisticato gioco di incastri, in cui ogni mossa è strettamente legata alla successiva. Al centro del progetto di rafforzamento del centrocampo bianconero c’è André, giovane mediano brasiliano del Wolverhampton, ma il suo eventuale arrivo dipende dalla partenza di Douglas Luiz.

Douglas Luiz vicino all’addio

Douglas Luiz, 26 anni, ex centrocampista dell’Aston Villa, arrivato a Torino con grandi aspettative, ha vissuto una stagione sottotono, culminata con un ruolo marginale nel Mondiale per Club. Secondo fonti vicine alla Continassa, il giocatore è uno dei principali candidati a lasciare il club. La sua cessione sarebbe cruciale per liberare uno slot in rosa e generare le risorse economiche necessarie a finanziare un nuovo innesto.

Juventus su André del Wolverhampton

La dirigenza juventina ha già individuato il profilo ideale per sostituire Luiz: André, centrocampista classe 2001, attualmente in forza al Wolverhampton. Cresciuto nel vivaio del Fluminense, il mediano è approdato in Premier League lo scorso anno per circa 22 milioni di euro. Caratterizzato da grande dinamicità, intensità in fase di recupero e ottime qualità di impostazione, André incarna perfettamente il concetto di “mediano moderno” richiesto da Igor Tudor, tecnico croato della Juventus noto per il suo calcio aggressivo e organizzato.

Strategia definita, ma la tempistica è fondamentale

La Juventus non intende affrettare i tempi: il blitz per André scatterà solo dopo l’ufficializzazione della partenza di Douglas Luiz. Una strategia prudente, ma necessaria, che mira a gestire al meglio le risorse disponibili, rispettando i vincoli di bilancio e ottimizzando la rosa secondo le esigenze tattiche di Tudor.

Con l’uscita di Luiz, il club torinese è pronto a puntare forte su un nuovo talento brasiliano per completare il reparto di centrocampo. La prossima mossa potrebbe segnare un’importante evoluzione per la Juventus nel suo cammino verso la nuova stagione.