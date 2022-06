Calciomercato Juve, cercasi vice Vlahovic: incontro con gli agenti di Arnautovic

Calciomercato Juve: i bianconeri cercano un vice Vlahovic e avrebbero messo nel mirino Arnautovic

Tuttosport svela di un incontro andato ieri in scena a Milano tra una delegazione della Juventus e l’entourage di Marko Arnautovic, centravanti in forza dal Bologna che rientra nella lista dei possibili acquisti per il vice Vlahovic.

L’interesse bianconero è reale e, da parte dell’austriaco, c’è apertura alla trattativa. Il grande ostacolo è però rappresentato dal Bologna, che non vorrebbe privarsi di un punto di riferimento così importante per Mihajlovic. Per convincere i rossoblù a cedere servirà una buona offerta.

