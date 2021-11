Calciomercato Juve, due soluzioni per arrivare a Vlahovic

Calciomercato Juve, i bianconeri hanno due possibili soluzioni per arrivare all’attaccante serbo che vuole lasciare la Fiorentina

C’è sempre Vlahovic in cima ai pensieri della dirigenza della Juventus per rinforzare l’attacco. Il gioiello serbo è in uscita dalla Fiorentina e potrebbe lasciare i viola già a partire dal prossimo gennaio.

Due le possibili strategie di Cherubini: giocare d’anticipo a gennaio per trovare l’accordo con il giocatore e bruciare la concorrenza, o aspettare fino a giugno per preparare l’assalto al grande obiettivo della Juventus.