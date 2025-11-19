Calciomercato Juve, c’è un’occasione per gennaio. Può arrivare in bianconero, ecco la posizione della dirigenza sul giocatore. Le ultime

Calciomercato Juve, Spalletti ha scelto il suo regista: Pierre-Emile Højbjerg è l’occasione di mercato per gennaio

Luciano Spalletti ha individuato il tassello che manca per completare la metamorfosi tattica della Juventus. Il nuovo allenatore bianconero, impegnato durante la sosta a consolidare il passaggio al 4-3-3, ha posto una priorità assoluta per il mercato di gennaio: un regista puro, capace di dettare i tempi e garantire equilibrio. Secondo La Gazzetta dello Sport, il nome cerchiato in rosso è quello di Pierre-Emile Højbjerg.

Il profilo: leader tecnico alla corte di De Zerbi

Classe 1995, il centrocampista danese ha conquistato in pochi mesi la fiducia di Roberto De Zerbi all’Olympique Marsiglia. L’allenatore italiano gli ha consegnato le chiavi della mediana e Højbjerg ha risposto con personalità, trascinando l’OM fino al secondo posto in Ligue 1.

Fisico imponente, carisma e visione di gioco lo rendono un centrocampista completo: interdizione e pulizia nella costruzione, qualità che lo consacrano come il “generale” di centrocampo che Spalletti cerca per liberare Locatelli e Koopmeiners dai compiti di regia.

La strategia di Comolli: l’occasione giusta

Damien Comolli, nuovo Amministratore Delegato, ha fissato paletti chiari: niente spese folli a gennaio. Ma Højbjerg rappresenta l’occasione ideale, il profilo giusto al prezzo giusto. Conoscitore profondo del mercato francese, Comolli è pronto a inserirlo in cima alla lista dei desideri, monitorando eventuali aperture del Marsiglia per un prestito o un affare a condizioni vantaggiose.

Se l’OM dovesse aprire uno spiraglio, la Juventus sarebbe pronta a muoversi. Spalletti ha bisogno di un faro per illuminare il gioco della sua nuova squadra: Højbjerg è il nome caldo per accendere la luce a centrocampo.

