Calciomercato Juve, il retroscena: ieri avversario, ma poteva essere bianconero

Calciomercato Juve, che rimpianto! Sarri lo aveva convinto, ma ieri era in campo con la maglia del Chelsea: di chi si tratta

La Gazzetta dello Sport svela un interessante e beffardo retroscena di mercato legato a Juventus e Chelsea.

Secondo a Rosea Loftus-Cheek – subentrato ieri in modo devastante a Kante – è stato un quasi juventino. Se non si fosse infortunato in una gara di solidarietà, infatti, Sarri lo avrebbe portato a Torino. Il classe 1996 a Stamford Bridge ha letteralmente surclassato fisicamente i mal capitati Rabiot e Bentancur ed ha fornito l’assist per il 3-0 di Hudson-Odoi.