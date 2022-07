Calciomercato Juve: mano inaspettata dall’Inter per Kimpembe. Skriniar potrebbe prenderne il posto

Il nome di Kimpembe resta in orbita Juve in caso di addio di De Ligt. Un assist, in questo senso, potrebbe arrivare addirittura dall’Inter.

Il Psg, qualora riuscisse ad arrivare a Skriniar, sarebbe disposto a cedere il difensore francese su cui, oltre alla Juve, è vivo l’interesse di Chelsea e Atletico Madr