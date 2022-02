Calciomercato Juve, Kean in bilico: cessione già in estate?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Juve: futuro in bilico per Moise Kean. Potrebbe lasciare i bianconeri nel corso della prossima estate

Il futuro di Moise Kean si fa sempre più incerto. Dopo le ultime prestazioni molto deludenti (l’ultima in ordine di tempo contro il Torino), il giovane attaccante sarebbe stato messo nuovamente sul mercato.

Kean era tornato alla Juve in prestito con obbligo di riscatto dall’Everton con cui aveva disputato un minuto in Premier, e per questo motivo l’azzurro non poteva partire a gennaio. A giugno però i discorsi potrebbero cambiare, con il PSG che gradirebbe un suo eventuale ritorno all’ombra della Tour Eiffel. A riportarlo è Tuttosport.