Calciomercato Juve, la cessione di Kulusevski non è da escludere: i dettagli

Calciomercato Juve: Kulusevski, incontro e addio? C’è l’Arsenal. Possibile la cessione dello svedese già nel mese di gennaio

Secondo La Gazzetta dello Sport, oltre alla cessione di Ramsey, l’uscita di Kulusevski è la più probabile nel mercato di gennaio.

La Juventus non intende svendere il giocatore ma è uno di quelli a cui Allegri rinuncerebbe di fronte alla necessità di fare cassa e alleggerire il monte ingaggi. La prossima settimana è in programma un incontro tra la Juve e il suo agente, da cui si capirà di più. Ma in pole position c’è l’Arsenal.