Calciomercato Juve, assalto dalla Premier: Liverpool e Manchester United puntano quel bianconero

Calciomercato Juve, assalto dalla Premier League: Liverpool e Manchester United puntano quel giocatore

La Juventus si gode il ritorno in campo di Gleison Bremer, difensore centrale brasiliano classe 1997, reduce da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi per diverse settimane. L’ex Torino, arrivato a Torino nel 2022 e subito diventato un pilastro della retroguardia bianconera, è tornato a livelli altissimi e le sue prestazioni non sono passate inosservate.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, due colossi della Premier League – Manchester United e Liverpool – avrebbero messo gli occhi sul numero 3 juventino in vista della prossima estate. Entrambe le società inglesi sono alla ricerca di un rinforzo di spessore per il reparto difensivo e considerano Bremer il profilo ideale: fisicità, senso della posizione e leadership lo rendono uno dei centrali più affidabili del panorama europeo.

La posizione della Juventus: Bremer è incedibile

Nonostante le sirene inglesi, la posizione della Juventus appare chiara. Il club bianconero considera Bremer un elemento fondamentale del progetto tecnico di Igor Tudor, allenatore croato subentrato in panchina e deciso a costruire la sua difesa attorno al brasiliano. Non a caso, il giocatore è stato nominato vice-capitano, a conferma del suo peso nello spogliatoio e della fiducia riposta in lui dalla società.

La dirigenza juventina, guidata da Cristiano Giuntoli, non ha alcuna intenzione di privarsi del difensore, a meno di un’offerta “monstre” capace di far vacillare le certezze del club. La consapevolezza è quella di avere in casa uno dei migliori difensori al mondo, un vero e proprio muro che ha già conquistato i tifosi bianconeri.

Premier League in agguato

Tuttavia, la potenza economica della Premier League rappresenta sempre una minaccia concreta. Manchester United e Liverpool dispongono di risorse finanziarie enormi e potrebbero tentare l’assalto con cifre difficili da rifiutare. Per ora i sostenitori juventini possono dormire sonni tranquilli: Bremer resta saldo al centro della difesa bianconera. Ma l’estate 2026 si preannuncia rovente, con il brasiliano destinato a essere uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato internazionale.