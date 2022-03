Calciomercato Juve, occhi su Anthony dell’Ajax: la strategia bianconera

Calciomercato Juve: i bianconeri avrebbero messo nel mirino Anthony dell’Ajax, due tasselli per concludere la trattativa

Stando a quanto riportato da Tuttosport, osservatori bianconeri negli ultimi giorni avrebbero osservato da vicino i progressi di Antony, stella emergente dell’Ajax e del calcio brasiliano, che ha dimostrato di avere un’ottima intesa con Danilo in Nazionale.

Due i tasselli decisivi per l’affare: i piani in attacco della Juve e la concorrenza, rappresentata da Bayern Monaco e Manchester City. Il cartellino, inoltre, non è di poco valore (60/70 milioni di euro), ma con l’acquisto a gennaio di Vlahovic il club piemontese ha già dimostrato di saper stupire anche sul mercato.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24