Calciomercato Juve, offerta da 10 milioni del Fenerbahce per Yldiz

Calciomercato Juve, il Fenerbahce è pronto a fare un’offerta per Kenan Yildiz: pronti 10 milioni, la decisione spetta a Giuntoli

Il Fenerbahce bussa in casa Juve per Kenan Yldiz, il giovane talento turco della primavera bianconera, arrivato dal Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i turchi sono pronti a mettere sul piatto 10 milioni.

Una cifra alta per un ragazzo che il Bahce ha individuato come erede di Guler, ma che ancora non ha fatto il suo esordio in prima squadra: la decisione finale spetterà a Giuntoli. Difficile la cessione, possibile invece un prestito in Serie A o in Liga.

