Calciomercato Juve: offerta da 25 milioni per Alvarez. I dettagli

Alvarez Juve, Cherubini fa sul serio: offerta da 25 milioni. Bianconeri in pressing alto per l’attaccante argentino

Stando alle indiscrezioni trapelate dall’Argentina e riprese oggi dal Corriere dello Sport la Juventus farebbe sul serio per Julian Alvarez, stellina classe 200 del River Plate. Pronta addirittura la prima offerta per bruciare la concorrenza: 15 milioni di base fissa più 10 milioni di bonus (alcuni facili) legati al rendimento del giocatore. Un investimento che nelle intenzioni del club sarebbe sostanzioso ma dilazionato.

Nelle intenzioni della Juve c’è la necessità di anticipare le varie Milan, Fiorentina, Atletico Madrid, Bayern Monaco e Borussia Dortmund. A dicembre ci saranno le elezioni per la nuova presidenza del River: tra i candidati c’è Antonio Caselli che, in caso di vittoria, si affiderebbe come vice a David Trezeguet. A quel punto la Juve potrebbe davvero mettere la freccia.