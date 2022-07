Calciomercato Juve: Paredes prossimo obiettivo. Allegri lo vuole perché… I bianconeri sul giocatore del PSG

La Juve non si ferma: nel mirino dei bianconeri dopo i colpi Di Maria e Pogba c’è il profilo di Paredes.

Secondo la Gazzetta dello Sport il motivo per cui il centrocampista del Psg è tanto desiderato dalla Vecchia Signora. Dopo Pirlo e Pjanic, infatti, la Juve non ha più avuto un regista in grado di illuminare il gioco e la scorsa stagione ha evidenziato questa lacuna della squadra di Allegri.