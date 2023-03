Calciomercato Juve: piace Andreas Pereira a centrocampo

Calciomercato Juve: per il centrocampo piace Andreas Pereira del Fulham. Sul calciatore c’è l’interesse anche di Chelsea e PSG

Secondo alcune indiscrezioni dei giornali brasiliani, per il centrocampo della Juve i dirigenti bianconeri hanno individuato un nuovo nome per il calciomercato: si tratta di Andreas Pereira, centrocampista classe ’96 del Fulham in Premier League.

Non un obiettivo semplice per i bianconeri, perché anche Chelsea e Psg sarebbero sulle sue tracce. Il prezzo per la partenza del calciatore, che è già transitato in Italia nella stagione 2020-21 con la maglia della Lazio, è di 35-45 milioni di euro

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LAZIONEWS24.COM