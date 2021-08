Juve Ronaldo, Mendes in missione a Manchester: tutti i dettagli

Cristiano Ronaldo al Manchester City? Mendes in missione. Tutti i dettagli sull’ipotesi di mercato per il numero 7 della Juventus

Jorge Mendes, super agente di Cristiano Ronaldo, si trova in questo momento a Londra. Il suo obiettivo più grande – scrive il Corriere dello Sport – sarebbe quello di fornire a CR7 un’alternativa alla Juve. Dopo aver flirtato a lungo col PSG, il procuratore starebbe proponendo il suo fuoriclasse al Manchester City a condizioni di saldo. Ronaldo gli avrebbe chiesto di provare a portarlo via dalla Juve fino a quando sarà possibile.

Una mossa, quest’ultima, che mette pressione anche allo stesso PSG, interessato a Cristiano al termine della prossima stagione. L’eventuale addio di Mpabbé verso il Real Madrid potrebbe permettere ai parigini di anticipare i tempi, senza dimenticare la carta Icardi. Per il City, comunque, l’investimento Ronaldo non sarebbe un problema. Alla Juve basterebbero 28-30 milioni di euro per evitare la minusvalenza e risparmiare i 31 milioni netti di ingaggio. Ma anche il Real Madrid starebbe pensando a Cristiano Ronaldo.

