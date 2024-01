La Juventus sta insistendo per Tiago Djalò del Lille. La trattativa con il club francese, infatti, sarebbe in stato avanzato

La trattativa con il club francese, infatti, sarebbe in stato avanzato ed i bianconeri avrebbero come obiettivo quello di chiudere l'affare già la prossima settimana per inaugurare il primo colpo del calciomercato della Juventus.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe già l’intesa con i transalpini per una cifra di circa 2-3 milioni di euro più bonus, mentre proseguono i contatti con l’entourage del giocatore per l’accordo sul suo contratto.