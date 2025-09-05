Calciomercato Juve: Vlahovic nel mirino di due big di Serie A, si apre duello per il 2026! I dettagli

Calciomercato Juve: Vlahovic nel mirino di due big di Serie A, si apre duello per il 2026! Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante

Negli ultimi mesi, il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000 e attuale punta di riferimento della Juventus, è diventato uno dei temi più caldi del calciomercato italiano. Il bomber bianconero, noto per la sua potenza fisica e il fiuto del gol, è finito nel mirino di due big di Serie A: Milan e Inter.

Secondo indiscrezioni riportate dalla giornalista Fabiana Della Valle, il Milan avrebbe manifestato interesse per Vlahovic già in una fase iniziale, valutando la possibilità di un’operazione anche prima della scadenza del contratto con la Juventus, fissata al 2026. I rossoneri, alla ricerca di un centravanti di livello internazionale per il dopo-Giroud, hanno seguito con attenzione le evoluzioni della situazione.

Parallelamente, l’Inter si è mossa con decisione. Il direttore sportivo Beppe Marotta, dirigente esperto e abile nelle trattative a parametro zero, avrebbe avviato contatti diretti con l’entourage del giocatore per sondare la disponibilità a un trasferimento a Milano nel 2026 senza costi di cartellino. Fonti vicine alla trattativa riferiscono che Vlahovic avrebbe espresso un gradimento di massima per l’ipotesi nerazzurra, pur senza prendere impegni definitivi.

La strategia dell’Inter punta a replicare colpi di mercato già riusciti in passato, sfruttando la scadenza contrattuale per assicurarsi un top player senza esborso per il cartellino. Un’eventuale operazione di questo tipo permetterebbe ai nerazzurri di rinforzare ulteriormente il reparto offensivo, affiancando Vlahovic a Lautaro Martínez e garantendo un attacco di altissimo livello.

Il Milan, dal canto suo, non ha mai smesso di monitorare la situazione. La dirigenza rossonera, guidata da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada, resta vigile e pronta a inserirsi qualora si aprissero spiragli concreti per portare il serbo a San Siro.

La decisione finale spetterà a Vlahovic, che valuterà attentamente le proposte in base alle ambizioni sportive e alle prospettive future dei club interessati. Con il contratto in scadenza e due rivali storiche pronte a contenderselo, il duello di mercato tra Milan e Inter promette di essere uno dei temi caldi delle prossime sessioni.