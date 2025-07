Calciomercato Juve: il piano anti Barça e Bayern per blindare Yildiz. Così il club bianconero conta di trattenere la stellina turca

La Juventus è pronta a blindare Kenan Yildiz, talentuoso attaccante turco classe 2005, con un rinnovo che lo legherà al club bianconero fino al 2030. Il giovane calciatore, che ha già dimostrato qualità e potenziale nelle sue prime esperienze con la squadra, è pronto a firmare un nuovo contratto che prevede un ingaggio più che raddoppiato che potrebbe sfiorare i 3 milioni di euro a stagione, compresi i bonus. Questo accordo serve a consolidare la posizione di Yildiz nella squadra e a tenere lontane le tentazioni dei top club europei, come il Barcellona e il Bayern Monaco, che avevano mostrato interesse per il suo talento al netto di una valutazione da 100 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Il rinnovo con la Juventus rappresenta un passo importante per il futuro del giocatore, che si sta facendo strada nel calcio professionistico. Con il suo talento, la sua velocità e la sua capacità di finalizzare, Yildiz ha attirato l’attenzione dei più grandi club, ma la Juventus ha sempre avuto un piano ben preciso: valorizzare il giovane attaccante all’interno del proprio progetto, dandogli tempo e spazio per crescere.

Il club ha deciso di accelerare la trattativa per il rinnovo, cercando di blindare il giocatore e offrire un contratto che non solo lo motivi a restare, ma che lo renda una parte centrale del futuro bianconero. L’appuntamento per firmare il nuovo contratto è fissato per la prossima settimana, con le due parti che lavorano per trovare l’accordo definitivo.

Il rinnovo di Yildiz è una dimostrazione della volontà della Juventus di continuare a puntare sui propri giovani talenti e di rafforzare il legame con quelli più promettenti, come il turco. Con il rinnovo, Yildiz diventa una risorsa ancora più importante per la Juve e il suo progetto di crescita e consolidamento a livello nazionale e internazionale.