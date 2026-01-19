Calciomercato Juventus, all-in su Mateta: c’è il sì del giocatore! Si spinge per averlo in quel big match: il piano dei bianconeri

La Juventus non ha più tempo da perdere e ha deciso di alzare decisamente i giri del motore in queste ore frenetiche di calciomercato. La consapevolezza che ogni istante possa essere decisivo per le sorti della stagione ha spinto la dirigenza della Vecchia Signora ad abbandonare ogni tatticismo. L’obiettivo, ambizioso e dichiarato, è regalare a Luciano Spalletti il rinforzo tanto atteso per il reparto avanzato in tempo utile per il big match di domenica prossima contro il Napoli.

La strategia è ormai delineata e non prevede più attese. Come rilanciato dalle indiscrezioni odierne di Tuttosport, il Football Director Damien Comolli ha rotto definitivamente gli indugi, aprendo ufficialmente il tavolo delle trattative con il Crystal Palace. Il dirigente francese sta lavorando incessantemente per ridurre le distanze economiche e proprio nella giornata di oggi è prevista una nuova, decisiva call tra i due club. Questo vertice telefonico potrebbe rivelarsi fondamentale per sbloccare lo stallo: il club londinese, forte della titolarità del giocatore in Premier League, non intende fare sconti e valuta il cartellino circa 35 milioni di euro. I Bianconeri dovranno necessariamente avvicinarsi a questa cifra, magari lavorando su una struttura di bonus, per strappare il possente centravanti classe ’97 agli inglesi.

Se l’accordo tra società è ancora da limare, il lavoro diplomatico sul fronte personale è stato un successo completo. La società torinese ha già raggiunto l’intesa totale con Jean-Philippe Mateta sulla base di un contratto quadriennale. L’attaccante ha sposato il progetto tecnico, convinto di poter essere determinante nel calcio italiano. Portare il francese a Torino entro le prossime 48 ore permetterebbe a Spalletti di convocarlo per la sfida contro la squadra di Antonio Conte, offrendo un’arma fisica fondamentale per scardinare la difesa partenopea. È iniziata la volata finale.