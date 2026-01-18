Mateta alla Juve: la risposta del Crystal Palace alla prima offerta dei bianconeri. Cosa sta accadendo e qual è la posizione degli inglesi

Mateta alla Juve: il Crystal Palace ha risposto così alla prima offerta del club bianconero. La posizione degli inglesi sul futuro

La caccia al nuovo numero 9 della Juventus subisce una brusca frenata. Quella che sembrava la pista più calda del mercato invernale bianconero si è scontrata contro la rigidità del calcio inglese. La dirigenza della “Vecchia Signora” ha individuato in Jean-Philippe Mateta il rinforzo ideale: un centravanti fisico, abile nel gioco aereo e capace di dare profondità alla manovra. Tuttavia, il primo assalto ufficiale è stato respinto con decisione dal Crystal Palace.

L’offerta rifiutata: i dettagli

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’asse Torino-Londra si è raffreddato nelle ultime ore. La Juventus, forte anche del gradimento del giocatore che spinge per approdare in Serie A, aveva presentato una proposta articolata: prestito oneroso da 2 milioni di euro con un obbligo di riscatto fissato a 28 milioni, condizionato però alla qualificazione alla prossima Europa League. Una formula ritenuta insufficiente dal club londinese, che non ha intenzione di svendere il suo bomber, protagonista di una prima parte di stagione di alto livello in Premier League.

La richiesta degli inglesi: servono 40 milioni

La posizione delle Eagles è chiara e categorica: Mateta parte solo a titolo definitivo e per una cifra non inferiore ai 40 milioni di euro. La discrepanza tra domanda e offerta è dunque netta, sia sulla valutazione economica (ballano circa 10 milioni) che sulla struttura del pagamento. Questo “muro” alzato dagli inglesi costringe ora la dirigenza juventina, guidata dalle strategie di mercato da Comolli, a una profonda riflessione: effettuare un rilancio immediato, magari slegando l’obbligo di riscatto dai risultati sportivi, o cambiare obiettivo?

Le alternative: Zirkzee ed En-Nesyri

Se la pista Mateta dovesse complicarsi irrimediabilmente, la Juventus ha già pronti i piani B. Sul taccuino restano vivi i nomi di Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino del Fenerbahce, e di Joshua Zirkzee, al Manchester United reduce da mesi difficili. La volontà di Mateta resta l’alleato principale della Juve, ma il tempo stringe.