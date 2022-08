Calciomercato Juventus, anche il Tottenham su Depay: i bianconeri hanno un vantaggio

Calciomercato Juventus: anche il Tottenham di Conte avrebbe messo gli occhi su Depay, ma i bianconeri avrebbero un vantaggio

La Juventus ma non solo nella corsa a Memphis Depay. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, sull’olandese sarebbe (ri)piombato anche il Tottenham di Conte e Paratici.

Dopo gli interessamenti dello scorso inverno, gli Spurs hanno preso informazioni sull’attaccante. La Juventus al momento resta in pole position e vorrebbe chiudere subito col Barcellona, che dal canto suo ha fretta di vendere per tesserare i nuovi acquisti. Proprio per questo i bianconeri sembrano in vantaggio rispetto agli inglesi.

