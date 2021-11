Juventus niente Champions: cosa succederebbe sul mercato?

Mercato Juve: Allegri, Dybala, Chiesa e De Ligt. Chi può partire senza l’accesso alla prossima Champions League

La Gazzetta dello Sport riflette sulla possibilità che la Juventus possa non arrivare in Champions League per la prossima stagione. La mancata qualificazione potrebbe portare un domino sul mercato non molto positivo.

Se per Allegri e Dybala il problema non sembra porsi: il primo ha un contratto quadriennale da 8 milioni di stagione, mentre il dieci argentino sta lavorando per il rinnovo. Chi potrebbe partire? I due nomi sulla lista sono De Ligt e Chiesa, sul classe ’97 le sirene inglesi sono insistenti.