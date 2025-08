Calciomercato Juventus: Douglas Luiz e non solo, in 3 sono fuori dal progetto. Nemmeno a disposizione per l’amichevole con la Reggiana

ella prima amichevole stagionale che verrà disputata questa mattina alla Continassa contro la Reggiana, la Juventus ha lasciato a casa tre nomi pesanti: Timothy Weah, Douglas Luiz e Arthur Melo. Tutti e tre sono stati esclusi dalla lista dei convocati per decisione tecnica legata a motivi di mercato.

Si tratta di un segnale chiaro da parte dell’allenatore Igor Tudor, che sta delineando la rosa per la stagione 2025/2026 e che ha già comunicato alla società le proprie valutazioni sui giocatori da considerare funzionali al suo progetto. Weah, Douglas Luiz e Arthur non rientrano nei piani del tecnico croato e sono dunque in uscita, in attesa che si sblocchino le rispettive trattative.

Per Timothy Weah, l’addio sembra sempre più vicino. L’esterno statunitense è nel mirino dell’Olympique Marsiglia, che ha riaperto i contatti con la Juventus e intensificato i dialoghi nelle ultime ore. Il giocatore ha già dato il proprio assenso al trasferimento e la trattativa tra i due club è ben avviata.

Douglas Luiz, invece, è al centro di un possibile passaggio in Premier League. Il Nottingham Forest resta in pole per il centrocampista brasiliano, forte di un accordo con il giocatore su un contratto quinquennale, ma resta ancora distanza sulla valutazione economica con la Juventus, che chiede almeno 40 milioni di euro.

Infine, Arthur, di ritorno dal prestito al Girona, è un altro profilo totalmente fuori dal progetto. Il brasiliano è in cerca di sistemazione, ma l’elevato ingaggio complica le trattative. Si lavora per una soluzione che consenta l’uscita a titolo definitivo o, in alternativa, un nuovo prestito.