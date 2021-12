Calciomercato Juventus: due ipotesi per il futuro di Arthur

Calciomercato Juventus: non c’è più spazio per Arthur in bianconero. Per il brasiliano due nuove possibili destinazioni per il futuro

L’avventura di Arthur alla Juventus è ormai ai titoli di coda. Allegri non vede il brasiliano che, per non rischiare di perdere il treno verso Qatar 2022, è pronto a cambiare squadra già durante il mercato di gennaio.

Come riportato da Tuttosport, oltre alla Premier, nel futuro dell’ex Barca potrebbe esserci ancora la Serie A, dove è seguito dalla Roma. Ma occhio anche all’ipotesi Siviglia, per un possibile ritorno in Liga.