Calciomercato Juventus, due nomi per il colpo a centrocampo: le ultime

Calciomercato Juventus: i bianconeri guardano in casa Borussia Monchengladbach per il colpo a centrocampo, due nomi dai tedeschi per gennaio

Le difficoltà, forse insormontabili, ad arrivare ad Aurelien Tchouameni del Monaco, hanno spinto la Juventus a puntare Denis Zakaria per rinforzare il proprio centrocampo a gennaio. Il 24enne svizzero ha il contratto in scadenza a giugno e vede in questo i momento i bianconeri in pole davanti alla Roma.

La Juve tuttavia sta valutando anche un altro giocatore del Borussia Monchengladbach: Kouadio Koné, 20enne francese che un anno fa stava per firmare col Milan. Sullo sfondo restano Witsel, Kamara del Marsiglia e Cajuste del Midtjylland. Lo riporta Tuttosport.

