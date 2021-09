Calciomercato Juventus: duello con l’Inter per Tolisso. I dettagli

Potrebbe profilarsi un duello di mercato tra Juventus e Inter: conferme sull’interesse dei nerazzurri per Tolisso

Corentin Tolisso potrebbe essere uno dei pezzi pregiati dei giocatori a parametro zero per la prossima estate. Il centrocampista del Bayern Monaco, in scadenza di contratto nel giugno 2022, è lontano infatti dal rinnovo con il club campione di Germania.

Sull’ex Lione, oltre alla Juventus, arrivano conferme dalla Germania sull’interesse dell’Inter: stando a Sky Deutschland, Marotta seguirebbe da vicino la situazione del nazionale francese classe ’94. I nerazzurri potrebbero sferrare l’assalto se Tolisso dovesse rompere definitivamente con il Bayern, cercando di portarlo a Milano gratis nel prossimo mercato estivo.