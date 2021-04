Calciomercato Juventus: Dybala proposto al Real Madrid. Le ultime

Continua la telenovela in merito al futuro di Paulo Dybala alla Juventus: la Joya è stata proposta al Real Madrid

Il rinnovo di contratto rimane al momento lontano per Paulo Dybala, in scadenza nel 2022 con la Juventus e rientrato in campo mercoledì scorso contro il Napoli dopo un lungo periodo di assenza per l’infortunio al ginocchio. Il numero dieci potrebbe lasciare Torino questa estate e, come scrive il portale spagnolo Todofichajes.com, alcuni intermediari lo avrebbero proposto al Real Madrid.

Lo stesso Dybala preferirebbe i ‘Blancos’ al Barcellona perché si adatterebbe maggiormente al suo stile di gioco, con l’argentino che sbarcherebbe a Madrid soprattutto se Florentino Perez non riuscisse a portare uno tra Mbappe e Haaland alla corte di Zidane. Il Real, inoltre, potrebbe mettere sul piatto due profili come Isco e Marcelo, graditi alla dirigenza della Juve.