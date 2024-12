Calciomercato Juventus, Fagioli verso la cessione

Il centrocampista è il primo della lista dei cedibili in casa Juventus: ecco dove potrebbe andare a giocare

Sempre meno utilizzato da Thiago Motta, Nicolò Fagioli potrebbe effettivamente salutare la Juventus. Onde evitare un’ulteriore svalutazione del prezzo, i bianconeri potrebbero cederlo già a gennaio.

Secondo Giovanni Albanese, il calciatore potrebbe finire al Napoli chiudendo in questa maniera anche l’accordo per il passaggio di Raspadori in bianconero. Occhio però alla pista Marsiglia.