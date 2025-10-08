Calciomercato Juventus: occasione Guerreiro a gennaio dal Bayern. Che pensa a Vlahovic… I bianconeri vogliono un rinforzo affidabile in fascia

Con l’avvicinarsi della finestra invernale di calciomercato, la Juventus sta già delineando le proprie strategie per puntellare la rosa a disposizione di Igor Tudor. La dirigenza bianconera ha identificato una priorità chiara: rinforzare le corsie esterne, un settore del campo dove le soluzioni attuali sono numericamente limitate e necessitano di un innesto di qualità ed esperienza. In quest’ottica, secondo le indiscrezioni riportate da Tuttosport, il club avrebbe messo nel mirino un profilo di altissimo livello, individuando in Raphael Guerreiro del Bayern Monaco l’obiettivo principale per gennaio.

Il terzino portoghese, classe 1993, rappresenta la sintesi perfetta di ciò che la Juventus sta cercando. Da un lato, è un giocatore “pronto”, un innesto di assoluta affidabilità e caratura internazionale. Con un’età di 32 anni, Guerreiro porta con sé un bagaglio di esperienza enorme, accumulato in otto stagioni da protagonista con il Borussia Dortmund, tre con il Bayern Monaco e ben 65 presenze con la nazionale portoghese. Dall’altro lato, la sua esperienza si sposa con una straordinaria duttilità. In carriera, infatti, ha dimostrato di poter interpretare più ruoli ad alto livello: è un esterno a tutta fascia ideale per il 3-4-2-1 di Igor Tudor, ma all’occorrenza può essere impiegato con ottimi risultati anche come mezzala di qualità, offrendo al tecnico croato una preziosa alternativa tattica.

Ciò che rende questa operazione particolarmente allettante è la congiuntura favorevole che si sta creando attorno al giocatore. Attualmente ai margini del progetto tecnico di Vincent Kompany al Bayern Monaco, Guerreiro ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026. Questo significa che a gennaio, quando aprirà il mercato, gli resteranno soltanto sei mesi di accordo con il club bavarese. Si tratta di un’occasione d’oro per la Juventus: il Bayern, per non rischiare di perdere il giocatore a parametro zero in estate, potrebbe essere disposto ad abbassare notevolmente le proprie pretese economiche, aprendo la strada a un’operazione low cost e sostenibile per le casse bianconere.

Ma le implicazioni potrebbero andare ben oltre il singolo acquisto. L’eventuale trattativa per Guerreiro potrebbe infatti inaugurare un canale di comunicazione diretto e proficuo con il Bayern Monaco, gettando le basi per future discussioni. Non è un mistero che il club tedesco stia monitorando con grande interesse la situazione di Dusan Vlahovic. I bavaresi, pur potendo contare sull’intoccabile Harry Kane, guardano al futuro e vedono nell’attaccante serbo un potenziale erede del centravanti inglese. Aprire un dialogo ora per Guerreiro potrebbe quindi rivelarsi una mossa strategica lungimirante in vista di possibili, future negoziazioni per il bomber bianconero.