Calciomercato Juventus, Milik si chiude oggi: i dettagli della trattativa

Calciomercato Juventus: i bianconeri sono a un passo da Milik, la trattativa potrebbe chiudersi già oggi

A meno di sorprese dell’ultim’ora, Arkadiusz Milik sarà un nuovo calciatore della Juventus a partire dalle prossime ore, quando verranno sistemati gli ultimi dettagli del suo acquisto dal Marsiglia.

Definitivo il sorpasso ai danni di Depay, dopo che l’ultimo tentativo per l’olandese non è andato a buon fine. Per il polacco i bianconeri andranno a spendere 2 milioni di prestito più 8 per il riscatto, con un ingaggio da 3,5 milioni destinato al giocatore. Grande attesa per il suo arrivo a Caselle, che precederà le visite mediche e la firma sul contratto. Lo scrive Tuttosport.

