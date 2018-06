La Juventus punta Sergej Milinkovic-Savic. I bianconeri però devono cedere. Ecco il tesoretto di mercato della Vecchia Signora

Milinkovic-Savic è il grande obiettivo per il centrocampo della Juventus. Ormai non è più un mistero: la Juve farà un concreto tentativo per strappare il centrocampista alla Lazio. Il gioiello di Lotito è corteggiato dai grandi club stranieri ma la Juve non vuole farsi trovare impreparata e ha in mente un piano per far rimanere in Serie A il mediano serbo classe 1995. La Lazio vuole incassare una cifra tra i 120 e i 130 milioni di euro, la Juve può arrivare a quella cifra grazie a un tesoretto derivante dal calciomercato in uscita.

La Juventus, secondo La Gazzetta dello Sport, può cedere Gonzalo Higuain. Per la Vecchia Signora non è sul mercato, come tutti, ma lascerà andare chi vuole partire e il Pipita vuole cambiare aria e cerca una squadra che giochi per lui. Dalla cessione del Pipita possono arrivare i soldi per l’assalto a Robert Lewandowski del Bayern Monaco. I bianconeri possono cedere anche Mario Mandzukic, Sami Khedira, Marko Pjaca (potrebbe essere sacrificato in caso di permanenza degli altri esterni), Alex Sandro e Medhi Benatia: con queste cessioni la Juve può puntare su Sergej Milinkovic-Savic e su altri top player.