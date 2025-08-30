Calciomercato Juventus: il futuro di Nico Gonzalez diviso tra Atletico Madrid e permanenza! Le ultime

Calciomercato Juventus: il futuro di Nico Gonzalez resta diviso tra Atletico Madrid e permanenza! Tutti gli aggiornamenti

Il destino di Nico Gonzalez, attaccante argentino classe 1998, resta avvolto nell’incertezza. Arrivato alla Juventus la scorsa estate dalla Fiorentina, il giocatore – noto per la sua rapidità e capacità di inserirsi tra le linee – non ha pienamente convinto nella sua prima stagione in bianconero. Le prestazioni altalenanti hanno spinto la dirigenza a valutare seriamente l’ipotesi di una cessione già in questa sessione di mercato.

Atletico Madrid di nuovo in corsa

Come riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, la giornata odierna è stata particolarmente intensa sul fronte dei contatti. In mattinata, l’Atletico Madrid di Diego Simeone ha riaperto il dialogo con la Juventus per verificare la possibilità di riattivare la trattativa. I “colchoneros” avevano già manifestato interesse nelle scorse settimane, ma ora sembrano pronti a tornare alla carica, cercando di approfittare della situazione di stallo attorno al giocatore.

Non solo Spagna: due club esteri alla finestra

Oltre all’Atletico, Romano riferisce di contatti con due club stranieri – i cui nomi non sono stati resi noti – che hanno chiesto informazioni sul trequartista argentino. Un segnale chiaro che, nonostante un rendimento inferiore alle aspettative, Gonzalez mantiene un buon appeal sul mercato internazionale.

Valutazione e strategia della Juventus

La Juventus valuta il cartellino di Gonzalez intorno ai 25 milioni di euro, cifra che consentirebbe di recuperare parte dell’investimento effettuato con la Fiorentina. Una sua cessione garantirebbe inoltre un risparmio sull’ingaggio, liberando risorse economiche da reinvestire, con priorità sugli esterni offensivi.

Attesa e possibili sviluppi

In attesa di novità, Gonzalez continua ad allenarsi regolarmente con il gruppo, consapevole che le ultime ore di mercato potrebbero essere decisive per il suo futuro. La volontà del giocatore sarà un elemento chiave, così come la capacità delle pretendenti di presentare un’offerta concreta e in linea con le richieste bianconere.

La Juventus, intanto, osserva e riflette: l’Atletico Madrid è tornato a farsi sotto, ma la concorrenza internazionale potrebbe complicare i piani. Il dossier Nico Gonzalez resta uno dei temi più caldi di questo finale di calciomercato.