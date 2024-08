Calciomercato Juventus, il Nizza DICE NO per Todibo: prima offerta bianconera RESPINTA. Ecco la cifra

Todibo-Juventus, la trattativa si prolunga. Ecco la situazione riguardante il difensore del Nizza: le ultime

La Juventus ci prova concretamente per Todibo, ma la prima offerta dei bianconeri è stata rifiutato. A raccontarlo è Fabrizio Romano su X che spiega come il Nizza non ha accettato i 30 milioni.

Ciò non chiude definitivamente la trattativa tra le due società: rimane tutto aperto, il difensore vuole i bianconeri e viceversa.