Calciomercato Juventus, il NODO nella trattativa Ajax-Rugani: ecco perché NON SI SBLOCCA l'affare - Calcio News 24

Il calciomercato Juventus prevede una cessione di Rugani, ma al momento non si sblocca ancora l’affare con l’Ajax

Daniele Rugani e la Juventus, una storia che sta volgendo al termine. Il calciatore è in uscita dai bianconeri e l’Ajax di Farioli è la squadra nettamente più interessata all’ex difensore dell’Empoli.

I bianconeri però possono cederlo sono in prestito per via di un problema di mercato in entrata.A dichiararlo è stato Luca Cilli a Sky Sport 24.