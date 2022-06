Calciomercato Juventus, occhi su Cambiaso: fissato l’incontro col Genoa

Calciomercato Juventus: i bianconeri seguono con attenzione Cambiaso e avrebbero già fissato l’incontro con il Genoa

L’esterno del Genoa e dell’Under 21 Andrea Cambiaso resta una possibile opportunità per la Juventus di andare ad occupare il posto di terzino sinistro in vista del prossimo futuro.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero fissato un incontro con il Genoa per la prossima settimana, così da anticipare la folta concorrenza. Non va escluso il possibile inserimento di contropartite per il classe 2000, in modo tale da abbassare la richiesta economica della società ligure.

